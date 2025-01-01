Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Burning Driver
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten entdecken auf der Fahrt ins Krankenhaus ein fahrendes Auto, aus dem Rauch steigt. Es kommt zu einem schlimmen Unfall, nach dem die Rettungskräfte um das Leben einer jungen Frau kämpfen müssen. - Eine Kindergärtnerin bringt ein bewusstloses Kindergartenkind ins Krankenhaus. Die Spezialisten entdecken rote Einblutungen am Bauch, die auf einen Missbrauch hindeuten. Wurde das Kind wirklich misshandelt?
