Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Eine ätzende Party
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einer Schaumparty gerufen, die außer Kontrolle geraten ist. Gäste brechen zusammen und drohen zu ersticken. Ehe die Retter helfen können, müssen sie die unter einer dicken Schaumschicht begrabenen Verletzten finden.
