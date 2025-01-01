Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein tiefer Fall

SAT.1Staffel 2Folge 64
Ein tiefer Fall

Ein tiefer FallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 64: Ein tiefer Fall

43 Min.Ab 12

Drama in einem Bürogebäude: Ein kleiner Junge ist in einen Fahrstuhlschacht gefallen und schwebt in Lebensgefahr. Die Eltern haben riesige Angst um ihr Kind, und die Spezialisten gehen an ihre Grenzen, um den Jungen zu retten. - Zwei Zwillingsschwestern, die sich kürzlich einer Schönheits-OP unterzogen haben, kommen in die Notaufnahme. Eine von Ihnen mit starken Schmerzen - doch nicht die operierte Nase ist das Problem.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen