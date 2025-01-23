Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Russischer Aufguss

SAT.1Staffel 2Folge 66vom 23.01.2025
Folge 66: Russischer Aufguss

44 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Eine Frau findet einen bewusstlosen Mann in ihrem Pool. Als die Spezis eintreffen, ist er verschwunden. Handelt es sich um einen Einbrecher? - Bei Stichprobenkontrollen stoppt der Zoll ein Auto, in dem fünf statt der zulässigen vier Personen sitzen. Ein Kavaliersdelikt - bis der Drogenspürhund anschlägt.

SAT.1
