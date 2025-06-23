Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Brennende Reifen

Staffel 2Folge 68vom 23.06.2025
Brennende Reifen

Brennende ReifenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: Brennende Reifen

44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Großeinsatz für die Spezialisten: Sie werden zu einem brennenden Auto gerufen, wo sie mehrere Jugendliche vorfinden. Einer von ihnen ist bewusstlos. Handelt es sich um Brandstiftung? Und was hat der Streit der Jugendlichen damit zu tun?

