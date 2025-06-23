Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Brennende Reifen
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Großeinsatz für die Spezialisten: Sie werden zu einem brennenden Auto gerufen, wo sie mehrere Jugendliche vorfinden. Einer von ihnen ist bewusstlos. Handelt es sich um Brandstiftung? Und was hat der Streit der Jugendlichen damit zu tun?
