Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Schneller, weiter, dümmer
44 Min.Ab 12
Ein waghalsiger Streich auf der Autobahn verlangt den Autobahnpolizisten alles ab: Ein PKW zieht einen bemannten "Seifenkisten-Wagen" hinter sich her. Ihn können die Beamten rechtzeitig stoppen. Ein anderer "Bruchpilot" hatte weniger Glück. - Eine Frau bringt einen verletzten Nachbarsjungen in die Notaufnahme, der von der Schaukel gefallen ist. Doch vor Ort wird sie plötzlich selbst zur Patientin.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1