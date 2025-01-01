Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schneller, weiter, dümmer

SAT.1Staffel 2Folge 69
Schneller, weiter, dümmer

Folge 69: Schneller, weiter, dümmer

44 Min.Ab 12

Ein waghalsiger Streich auf der Autobahn verlangt den Autobahnpolizisten alles ab: Ein PKW zieht einen bemannten "Seifenkisten-Wagen" hinter sich her. Ihn können die Beamten rechtzeitig stoppen. Ein anderer "Bruchpilot" hatte weniger Glück. - Eine Frau bringt einen verletzten Nachbarsjungen in die Notaufnahme, der von der Schaukel gefallen ist. Doch vor Ort wird sie plötzlich selbst zur Patientin.

