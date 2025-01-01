Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 71: Fatale Windböe
44 Min.Ab 12
Ein Gleitschirm verirrt sich auf die Autobahn und bleibt in einem Baum hängen. Der Gleitschirmflieger muss in schwindelerregender Höhe geborgen werden, denn er ist schwer verletzt. - Ein Schüler steckt mit seiner Hand in der Toilettenschüssel fest. Was hatte der Junge auf der Mädchentoilette zu suchen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1