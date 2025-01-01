Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 76: Zähne zusammenbeißen
44 Min.Ab 12
Eine Zahnarzthelferin wird von einem wildgewordenen Patienten gebissen, bei dem der Verdacht vorliegt, dass er HIV-positiv ist. - Eine junge Frau kommt im Bademantel und mit stark juckendem Hautausschlag in die Notaufnahme. Ist eine kosmetische Anwendung Schuld an ihrem Zustand? - Und: In einem Fleischereibetrieb ist es zu einem lebensgefährlichen Ammoniak-Austritt gekommen!
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
