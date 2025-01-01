Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Gesprengte Ketten

SAT.1Staffel 2Folge 78
Gesprengte Ketten

Gesprengte KettenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 78: Gesprengte Ketten

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen im Hallenbad: Ein Hobbymagier hat sich unter Wasser festketten lassen und den Schlüssel verschluckt. Doch der Trick geht schief und der Mann ist in Lebensgefahr! Können die Spezialisten ihm noch rechtzeitig helfen? - Eine junge Studentin kommt mit heftigen und unkontrollierten Zuckungen in die Notaufnahme. Plötzlich läuft ihr auch noch Blut aus dem Mund. Die Symptome der Patientin geben den Spezialisten Rätsel auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen