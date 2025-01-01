Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Gesprengte Ketten
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen im Hallenbad: Ein Hobbymagier hat sich unter Wasser festketten lassen und den Schlüssel verschluckt. Doch der Trick geht schief und der Mann ist in Lebensgefahr! Können die Spezialisten ihm noch rechtzeitig helfen? - Eine junge Studentin kommt mit heftigen und unkontrollierten Zuckungen in die Notaufnahme. Plötzlich läuft ihr auch noch Blut aus dem Mund. Die Symptome der Patientin geben den Spezialisten Rätsel auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1