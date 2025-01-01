Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Highspeed

SAT.1Staffel 2Folge 79
Highspeed

HighspeedJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 79: Highspeed

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Raser eine Radfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt hat, kämpfen die Spezialisten um das Leben der jungen Frau. Kann sie gerettet werden? - Und: Die Spezialisten finden in einer Wohnung eine bewusstlose Mutter und ihr verbrühtes Kind.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen