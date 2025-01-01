Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Highspeed
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Raser eine Radfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt hat, kämpfen die Spezialisten um das Leben der jungen Frau. Kann sie gerettet werden? - Und: Die Spezialisten finden in einer Wohnung eine bewusstlose Mutter und ihr verbrühtes Kind.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1