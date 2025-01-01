Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Sorgenfrei entsorgt
43 Min.Ab 12
Umwickelt von einer Abdeckplane liegt ein Motorradfahrer schwerverletzt neben seiner Maschine. Eine Zeugin berichtet, wie sich die Abdeckplane vom Anhänger eines vorfahrenden Transporters löste. Können die Spezialisten den Unfallverursacher finden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1