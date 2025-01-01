Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die kompetenten Kunstdiebe

SAT.1Staffel 2Folge 85
44 Min.Ab 12

Die Spezialisten folgen dem Notruf einer Künstlerin zu ihrem Wasserturm. Dort hat sie einen schwerverletzten Mann entdeckt. Doch vor Ort finden die Spezialisten noch einen zweiten Fremden, der aus dem Fenster des Wasserturms hängt und von dort gerettet werden muss. Wollten die Männer in das Wohnatelier einbrechen? - Ein Vater trägt seine kleine, bewusstlose Tochter in die Notaufnahme: Das Mädchen hat eine Schraube im Kopf stecken! Die Spezialisten kämpfen um ihr Leben.

