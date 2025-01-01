Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Alles Schwere kommt von oben

SAT.1Staffel 2Folge 87
Alles Schwere kommt von oben

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 87: Alles Schwere kommt von oben

44 Min.Ab 12

Einsatz in einem Wohngebiet: Die Spezialisten behandeln einen Mann mit heftigen Leistenschmerzen, der aufgrund der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Sperrmüll vor die Tür trägt. Doch plötzlich entdecken die Spezialisten einen regungslosen Mann mit schwerer Kopfverletzung inmitten des Sperrmüllhaufens.

