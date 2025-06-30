Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 89: Wolfsblut
44 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Ein Junge wurde am Bauernhof von einem Wolf gebissen. Das Tier schleicht um den Bauernhof herum und verhindert den Abtransport. Die Lage dramatisiert sich, da der Bruder des Opfers jede Minute nach Hause kommen könnte und dem Wolf in die Arme laufen würde. - Ein Familienvater wird nach einem Longboard-Unfall in die Notaufnahme eingeliefert. Er ist in einen Stapel Schnittholz gekracht, wobei sich ein Ast durch seine Schulter gebohrt hat. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1