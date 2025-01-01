Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 91
44 Min.Ab 12

Eine Metallstange wird von der Ladefläche eines Kleinlasters geschleudert und verletzt eine Motorradfahrerin schwer. Während die Spezialisten um das Leben der Frau kämpfen, verfolgt ihr Freund den flüchtigen Fahrer. Können die Spezialisten einen Racheakt verhindern? - Aufregung in der Notaufnahme: Ein junger Vater sorgt sich um seine Tochter, die ein stark geschwollenes Auge hat und zu erblinden droht. Können die Spezialisten ihr Augenlicht retten?

SAT.1
