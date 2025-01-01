Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Terrys Rettung
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen auf der Autobahn: Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Frau schwer verletzt und im Auto eingeklemmt. Die Spezialisten werden auf den leeren Tier-Anhänger des PKWs aufmerksam. War etwa auch ein Tier in den Unfall verwickelt? - Einsatz für den Zoll auf einem Bauernhof: Ein Landwirt soll seinen Fuhrpark mit steuerlich begünstigtem Heizöl statt mit Dieselkraftstoff betankt haben. Doch bei der Durchsuchung stellen die Zöllner noch eine weitere Straftat fest.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1