Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Von wegen auskuriert
44 Min.Ab 12
Eine Jugendliche muss nach einem Schwächeanfall beim Rudern von einem Zeugen aus dem Rhein gerettet werden. Eine Freundin identifiziert den Mann jedoch als gefährlichen Stalker. Hat der vermeintliche Retter das Mädchen womöglich missbraucht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1