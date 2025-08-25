Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwer beladen

SAT.1Staffel 2Folge 96vom 25.08.2025
Schwer beladen

Folge 96: Schwer beladen

43 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12

Schwerer Unfall in einer Lagerhalle: Ein Lagerist wird durch einen Gabelstaplerunfall unter mehreren Paletten begraben. Während die Spezialisten alles für die Rettung des Mannes geben, bricht ein Streit aus, der zu einer weiteren fatalen Katastrophe führt. - Ein Jugendlicher hat sich mit einem japanischen Messer in der Nähe der Halsschlagader geschnitten. Wollte er sich etwa umbringen?

