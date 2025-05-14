Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 99vom 14.05.2025
43 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem jungen Paar gerufen, das einen mutmaßlichen Autounfall hatte. Doch beim Eintreffen stellen die Retter fest, dass es sich offenbar um einen Sexunfall handelt, bei dem sich der Mann so schwer verletzt hat, dass er sich nicht mehr bewegen kann. - Eine Spaziergängerin wurde von einem Auto angefahren und liegt schwer verletzt am Boden. Die Spezialisten kämpfen um ihr Leben, als sie auch noch ein schreiendes Baby entdecken.

SAT.1
