Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort
44 Min.Ab 12
Aufregung im Wohnhaus! Ein Mann liegt ohnmächtig auf dem Boden. Das Merkwürdige: Er hat trotz seiner Bewusstlosigkeit eine Erektion. - Alarm in der Klinik am Südring: Eine Mutter bringt ihre Tochter in die Notaufnahme. Sie befürchtet, ihre Tochter könnte eine Psychose haben.
