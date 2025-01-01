Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wo ist Emil?

SAT.1Staffel 4Folge 8
Wo ist Emil?

Wo ist Emil?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 8: Wo ist Emil?

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem brennenden Sperrmüllhaufen gerufen. Eine Frau gibt an, dass es sich nicht um entsorgten Schutt, sondern ihre Möbel handelt! Angeblich ist ihr Vermieter für das Feuer verantwortlich. Plötzlich vermisst die Tochter auch noch Meerschweinchen Emil. Wurde das Tier mit verbrannt?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
