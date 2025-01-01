Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 18
44 Min.Ab 12

Ein Polterabend eskaliert! Erst bricht die schwangere Braut aus unerklärlichen Gründen zusammen, dann kommt es zu einer Schlägerei mit verheerenden Folgen. - Ein Mann klagt über eine aufgeplatzte OP-Narbe. In der Notaufnahme macht der Arzt an der Wunde allerdings eine seltsame Entdeckung. Was verheimlicht der Patient? - Eine Mutter verschwindet spurlos. Die Ermittlungen führen die Spezialisten zu einer einsamen Jagdhütte. Was ist mit der Frau passiert?

SAT.1
