Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Poltern bis zum Umfallen
44 Min.Ab 12
Ein Polterabend eskaliert! Erst bricht die schwangere Braut aus unerklärlichen Gründen zusammen, dann kommt es zu einer Schlägerei mit verheerenden Folgen. - Ein Mann klagt über eine aufgeplatzte OP-Narbe. In der Notaufnahme macht der Arzt an der Wunde allerdings eine seltsame Entdeckung. Was verheimlicht der Patient? - Eine Mutter verschwindet spurlos. Die Ermittlungen führen die Spezialisten zu einer einsamen Jagdhütte. Was ist mit der Frau passiert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1