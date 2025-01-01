Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Rachezug der Sprayer
44 Min.Ab 12
Eine 14-Jährige wird auf offener Straße niedergeschlagen und muss versorgt werden. - Der Besitzer einer Zierpflanzenhandlung kommt mit starkem Fieber ins Krankenhaus. Bald wird klar, dass er an einer lebensgefährlichen Tropenkrankheit leidet.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1