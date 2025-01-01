Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Der Hochstapler
44 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Verkehrsunfall stellt die Spezialisten vor ein Rätsel: Ein Auto ist mit einem Roller zusammengestoßen, der Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Von dem Rollerfahrer fehlt jede Spur. - Eine junge Frau bringt ihren Freund in die Notaufnahme. Er ist verletzt und redet wirr.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1