Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 4Folge 11
44 Min.Ab 12

Ein Schreinergeselle ist mit dem Arm in eine Kreissäge geraten und zeigt Anzeichen einer Blutvergiftung! Was steckt hinter den eitrigen Abszessen an den Oberarmen des muskulösen Jungen? - Ein griechischer Restaurantbesitzer leidet seit Monaten unter wiederkehrendem Fieber mit starken Gliederschmerzen. Liegt der Schlüssel vielleicht in der Familiengeschichte des Mannes? - Ein junger Mountainbiker wird schwerverletzt im Wald gefunden. Von seinem Kumpel fehlt jede Spur.

SAT.1
