Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Besser Arm dran

SAT.1Staffel 4Folge 20
Besser Arm dran

Besser Arm dranJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 20: Besser Arm dran

44 Min.Ab 12

Dramatischer Einsatz für die Spezialisten: Eine Blutspur in einem Mehrfamilienhaus führt zu einem schwer verletzten Mann - sein Unterarm fehlt! Außerdem ist sein Baby spurlos verschwunden. - Im Krankenhaus ahnt noch niemand, dass ein Mann mit Schlaganfallsymptomen eine weitere Verletzung verbirgt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen