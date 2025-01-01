Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Super Pech

SAT.1Staffel 4Folge 16
Super Pech

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Super Pech

44 Min.Ab 12

Eine bewusstlose Person an einer Häuserfassade muss aufwendig gerettet werden. Handelt es sich um einen Einbrecher? Und wie hängt dies mit dem Verschwinden eines Kindes aus dem Haus zusammen? - In der Notaufnahme sieht ein Mann nicht ein, dass er dringend Hilfe braucht - obwohl er eine heftige Brandwunde hat, von der er nicht mehr weiß, wann und wie er sie sich zu gezogen hat.

