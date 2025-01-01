Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Blinder Passagier
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge sucht Hilfe. Seine Mutter ist am Steuer bewusstlos geworden und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Alle Unfallbeteiligten sind bewusstlos. Bis auf den Jungen. Doch warum ist seine Mutter überhaupt ohnmächtig geworden? - Alarm im Krankenhaus: Eine junge Frau kommt torkelnd und fiebernd in die Klinik. Die Spezialisten sind ratlos. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sie sich übergeben muss. Der Arzt entdeckt einen merkwürdigen Ausschlag ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1