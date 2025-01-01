Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 101: Elektrisiert
44 Min.Ab 12
Nur mit Boxershorts bekleidet wird ein 13-Jähriger bewusstlos in einer Einfahrt gefunden - was steckt hinter seinem überstürzten Aufbruch aus dem Haus? - Ein romantisches Date endete mit einem Zusammenbruch - lag es an der Aufregung des jungen Mannes?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
