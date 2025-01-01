Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 103: Zweites Kinderzimmer
43 Min.Ab 12
Eine Schülerin wird vermisst! Ihr Fahrrad wird zwar gefunden, doch von ihr fehlt jede Spur. Dass Blut am Lenker klebt, lässt Dramatisches befürchten. -Eine schwangere Frau kommt wegen Grippe-Symptomen in die Notaufnahme. Als sich herausstellt, dass es sich um weit mehr als einen Infekt handeln könnte, gerät die werdende Mutter in Panik. Ist ihr Baby in Gefahr? - Heftiger Auffahrunfall auf der Autobahn! Wieso hatte der Vordermann unvermittelt eine Vollbremsung hingelegt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1