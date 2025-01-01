Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 106: Dreh rein, dreh raus
44 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird mit schwerer Übelkeit und einer großen eitrigen Wunde am Bein ins Krankenhaus gebracht. Zunächst sieht alles nach einer Infektion aus, die sich der 36-Jährige wohl bei der Arbeit zugezogen hat. Doch die Blutuntersuchung sagt etwas anderes.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1