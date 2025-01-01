Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Gefangen in der Tiefe

SAT.1Staffel 4Folge 109
Gefangen in der Tiefe

Gefangen in der TiefeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 109: Gefangen in der Tiefe

44 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche sind in einem Bunker verschwunden. Nun dringt Qualm aus der Tiefe - die Feuerwehrleute müssen die Kids retten und den Brandherd ausfindig machen. - Ein in der Half-Pipe gestürzter Skater erleidet in der Klinik einen Schlaganfall - obgleich er so jung ist! - Außerdem: Ein Teenager wird schwerverletzt und mit Knalltrauma aufgefunden. Ist der junge Mann Opfer einer Explosion geworden? Gemeinsam mit den schockierten Eltern gehen die Spezialisten auf Spurensuche.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen