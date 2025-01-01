Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wirbel im Werkunterricht

SAT.1Staffel 4Folge 111
Folge 111: Wirbel im Werkunterricht

44 Min.Ab 12

Ein blutiger Unfall im Werkunterricht stellt die Spezialisten vor ein Rätsel: Noch während sie einen Schüler verarzten, der in die Kreissäge griff, kippten reihenweise die anderen Jugendlichen um. - Eine Patientin wird in die Klinik eingeliefert und verströmt einen furchtbaren Geruch.

SAT.1
