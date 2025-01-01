Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 111: Wirbel im Werkunterricht
44 Min.Ab 12
Ein blutiger Unfall im Werkunterricht stellt die Spezialisten vor ein Rätsel: Noch während sie einen Schüler verarzten, der in die Kreissäge griff, kippten reihenweise die anderen Jugendlichen um. - Eine Patientin wird in die Klinik eingeliefert und verströmt einen furchtbaren Geruch.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1