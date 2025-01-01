Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Explosive Spartipps

SAT.1Staffel 4Folge 113
Explosive Spartipps

Folge 113: Explosive Spartipps

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Unfall mit einem verletzten Arbeiter in einer Werkshalle gerufen. Dort finden sie noch einen weiteren verletzten Mann. Hat tatsächlich eine Prügelei unter den beiden zu dem Unglück geführt? - Einem Familienvater ist ein häuslicher Spaß seiner Kinder zum Verhängnis geworden.

