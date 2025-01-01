Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 115: Isabell kam schnell
43 Min.Ab 12
Ein Autofahrer überholt einen Stau auf dem Standstreifen. Dabei wird ihm durch ein ausscherendes Fahrzeug absichtlich der Weg abgeschnitten und es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1