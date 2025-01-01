Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 116: Unhappy Birthday
44 Min.Ab 12
Auf einer Geburtstagsfeier brechen plötzlich die Anwesenden zusammen. Der Grund dafür bringt auch unsere Rettungskräfte in große Gefahr. - Und: Den Spezialisten läuft eine verletzte und völlig entkräftete Wanderin in die Arme. Doch was ist ihr zugestoßen? Und wo ist ihr Ehemann? - Außerdem: Eine Schwangere muss um ihr Leben und das ihres ungeborenen Kindes bangen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1