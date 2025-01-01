Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Brüchige Böden

SAT.1Staffel 4Folge 117
Brüchige Böden

Brüchige BödenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 117: Brüchige Böden

44 Min.Ab 12

Der Freund und der Bruder einer jungen Frau sind seit ihrem Aufbruch zu einem Abenteuer-Trip Weise verschwunden. Eine erste Spur führt die Ermittler in eine verlassene Fort-Ruine. - Eine Frau wird von ihrer Kollegin in die Notaufnahme gebracht, weil sie Probleme an den Händen hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen