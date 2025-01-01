Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Partyalarm

SAT.1Staffel 4Folge 122
Partyalarm

PartyalarmJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 122: Partyalarm

43 Min.Ab 12

Eine Partylocation steht in Flammen! Während die Feuerwehr versucht, die letzten Gäste aus dem brennenden Gebäude zu retten, wird ihnen der Rückweg versperrt. - Ein Mädchen begleitet seinen verunfallten Vater in die Klinik und schwebt nur kurze Zeit später selbst in Lebensgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen