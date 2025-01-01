Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Am seidenen Faden

SAT.1Staffel 4Folge 127
Am seidenen Faden

Am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 127: Am seidenen Faden

44 Min.Ab 12

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Ein Mann ist in einen dunklen Schacht gefallen. Er droht, in der Tiefe zu ersticken! - Ein Mann kommt wegen heftiger Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Was der Arzt bei seiner Untersuchung entdeckt, bringt alle aus der Fassung. - Rätselhafter Einsatz für die Autobahnpolizisten: Nach einer Pinkelpause findet eine Beifahrerin ihre Schwester verletzt und bewusstlos. Hat ihr jemand etwas angetan?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen