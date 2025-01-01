Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein verworrener Fall

SAT.1Staffel 4Folge 129
Ein verworrener Fall

Folge 129: Ein verworrener Fall

44 Min.Ab 12

Ein Fallschirmspringer stürzt in einen See, ein Spaziergänger versucht mutig ihn zu retten - und bringt sich dabei selbst in Lebensgefahr. - Ein Flugbegleiter wird mit Verdacht auf ein aerotoxisches Syndrom in die Klinik am Südring eingeliefert. Doch sein Fall ist wesentlich dramatischer.

SAT.1
