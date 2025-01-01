Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 130: Wer bist du?
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer muss mit schwerem Gerät aus einem Unfallwagen geborgen werden. Können die Spezialisten sein Leben retten? - Eine Frau kommt mit großen Schmerzen in die Notaufnahme. Als sie nach einer ergebnislosen Röntgenuntersuchung über Lähmungserscheinungen im Bein berichtet, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - Ein Mann wird bewusstlos in einem Kellerfenster entdeckt: Wenn es sich nicht um einen Einbrecher handelt, warum blieb der Mann in dem Fenster stecken und kollabierte?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1