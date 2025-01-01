Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 132: Flieger, grüss mir die Mikro
44 Min.Ab 12
Großeinsatz bei den Spezialisten: Der Wohnwagen eines Rentners steht in Flammen. Doch wo steckt der Enkelsohn, der seinen Großvater besuchen wollte? - Ein Teenager ist von einer Leiter gefallen, weil seine Tante diese mit dem Auto anfuhr. Sie leidet unter Sehstörungen. Ist etwa der Hirntumor zurückgekehrt?
