Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 135: Rettet Jonas
44 Min.Ab 12
Eine Radfahrerin wird von einem Auto umgefahren und schwer verletzt - doch vom Verursacher fehlt jede Spur. Und was ist mit dem Geschwisterpaar passiert, das gleichzeitig verschwunden ist? - Ein werdender Vater glaubt fest, an einer Hirnhautentzündung zu leiden. Doch nicht er ist derjenige, der in akuter Lebensgefahr schwebt. - Ein Imbissverkäufer wird verletzt und halbnackt auf einem Rastplatz gefunden. Er wurde offenbar zusammengeschlagen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1