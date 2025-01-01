Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 4Folge 137
Folge 137: Dornröschen wider Willen

44 Min.Ab 12

Ein Vater campt mit seinen Kindern. Morgens wird er bewusstlos und mit einer Platzwunde im Wohnmobil aufgefunden, während die Kinder über starke Übelkeit klagen. - Ein Radfahrer wird nach einem schweren Sturz in die Klinik gebracht. Plötzlich treten Symptome auf, die nichts mit dem Sturz zu tun haben.

