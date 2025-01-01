Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 137: Dornröschen wider Willen
44 Min.Ab 12
Ein Vater campt mit seinen Kindern. Morgens wird er bewusstlos und mit einer Platzwunde im Wohnmobil aufgefunden, während die Kinder über starke Übelkeit klagen. - Ein Radfahrer wird nach einem schweren Sturz in die Klinik gebracht. Plötzlich treten Symptome auf, die nichts mit dem Sturz zu tun haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1