Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 138: Pleasure Island
44 Min.Ab 12
Schock auf dem See: Eine Badeinsel explodiert samt Badegast und geht unter. Können die Spezialisten den Mann retten? Außerdem: Ein Patient mit schwerer Atemnot sorgt für eine Quarantäne in der Klinik. Schweben alle Anwesenden in Lebensgefahr?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1