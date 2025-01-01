Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mann über Bord

SAT.1Staffel 4Folge 140
Mann über Bord

Mann über BordJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 140: Mann über Bord

44 Min.Ab 12

Drama am See: Ein Geschwisterpaar ist mit einem Bötchen in Not geraten. Werden die Spezialisten beide retten können? - Ein Teenager klagt über Lähmungserscheinungen. Steckt wirklich nur der angegebene Sportunfall dahinter? - Eine Frau und ihr Schwiegersohn sind verletzt und in einer prekären Lage. Die Unfallursache entpuppt sich als sehr außergewöhnlich.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen