Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 141: Der Ball des Anstoßes
44 Min.Ab 12
Die Zöllner kontrollieren eine Gaststätte wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und stoßen auf kranke Mitarbeiter, die trotzdem hart weiterschuften. Der Chef behauptet standhaft, es sei alles in bester Ordnung. Der Fall liegt nicht so klar, wie es zunächst scheint. Außerdem: Eine junge Frau kommt in desaströsem Zustand in die Klinik. Ihr Grippe-Verdacht ist schnell widerlegt, doch was plagt die Frau dann?
