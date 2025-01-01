Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Gefangen im Internet

SAT.1Staffel 4Folge 142
Gefangen im Internet

Gefangen im InternetJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 142: Gefangen im Internet

44 Min.Ab 12

Ein Taucher muss aus einem Tauchbecken gerettet werden. Doch sein Freund hat sich unter Wasser verfangen, schafft es von selbst nicht mehr an die Oberfläche und ihm geht die Luft aus! Die Spezialisten stehen vor einer schweren Herausforderung. Außerdem: Ein Abi-Streich geht nach hinten los, Schüler und Lehrer fallen völlig aus der Rolle. Schnell wird klar, dass keine Drogen im Spiel sind - aber was ist dann passsiert?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen