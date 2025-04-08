Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 143vom 08.04.2025
43 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Eine zweifache Mutter erhält einen besorgniserregenden Anruf: Einer ihrer Söhne schildert verzweifelt, dass sein Bruder zusammengebrochen ist, dann reißt die Verbindung ab. Offenbar sind die Kinder in Gefahr. Eine Ortungs-App findet sie in einer weitläufigen Ruine - doch damit ist der Kampf gegen die Zeit noch nicht gewonnen. Außerdem: Zwei Freunde stürzen mit einer Sonnenbank, die sie nach oben tragen wollten.

