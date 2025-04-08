Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 143: Es ist noch Suppe da
43 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Eine zweifache Mutter erhält einen besorgniserregenden Anruf: Einer ihrer Söhne schildert verzweifelt, dass sein Bruder zusammengebrochen ist, dann reißt die Verbindung ab. Offenbar sind die Kinder in Gefahr. Eine Ortungs-App findet sie in einer weitläufigen Ruine - doch damit ist der Kampf gegen die Zeit noch nicht gewonnen. Außerdem: Zwei Freunde stürzen mit einer Sonnenbank, die sie nach oben tragen wollten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1