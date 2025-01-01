Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 148: Kacke am dampfen
44 Min.Ab 12
Großeinsatz für den Zoll: Ein anonymer Hinweis führt die Spezialisten auf eine Baustelle. Was routiniert beginnt, nimmt eine dramatische Wendung: Ein Klohäuschen explodiert und das Leben eines Arbeiters hängt am seidenen Faden.
